Total natürlich: Leni Klum zeigt sich völlig ungeschminkt

Leni Klum (18) zeigt ihr wahres Ich! Die Tochter von Heidi Klum (49) startet seit Dezember 2020 als Model durch. Damals erschien sie gemeinsam mit ihrer berühmten Modelmama auf dem Cover der deutschen Vogue. Im Laufe ihrer Karriere beweist die 18-Jährige: Sie möchte kein makelloses Model-Image haben. So präsentiert sich die Beauty im Netz immer wieder wie ein stinknormaler Teenie, der gerne Fastfood isst und Hautprobleme hat. Jetzt zeigte Leni erneut ihre ungeschminkte Haut!

Auf Instagram postete Leni ein Foto, wie sie ohne Make-up im Gesicht in den Spiegel schaut. Dabei beweist die junge Frau: Auch ihre Haut ist nicht perfekt. Doch die Tochter von Flavio Briatore (72) hat offenbar gar kein Problem damit, auch diese Seite von sich zu zeigen. Ob sich Leni damit für mehr Realität in der Modelbranche einsetzen will?

Schon kurz nach Veröffentlichung des Vogue-Covers postete Leni auf Instagram eine Nahaufnahme ihres Gesichts. Auf dem Foto waren ganz deutlich ihre Hautrötungen und Pickel zu sehen. Solch ein Content kommt bei ihren Followern gut an. Mit "Ich liebe es, dass du echt bist. Du bist wunderschön" und "Ehrlich, cool, Vorbild" kommentierten Fans die Aufnahme.

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum, April 2023

Anzeige

MEGA Leni Klum und Heidi Klum

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de