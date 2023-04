Teilen sich Mama Heidi und Tochter Leni Klum ihre Klamotten?

Stöbern sie auch mal in dem Schrank der anderen? Heidi Klum (49) ist eines der bekanntesten deutschen Models. Auch international ist sie ein Star und fand ihren Weg vom Laufsteg in große TV-Shows wie America's Got Talent. Nun ist auch ihre älteste Tochter Leni Klum (18) auf den Catwalks der Welt zu sehen. Die Germany's next Topmodel-Chefjurorin unterstützt ihr Kind in allen Lebensbereichen. Aber wie sieht's mit den Klamotten aus – teilen Heidi und Leni sich ihre Sachen?

Bei dem Launch ihrer neuen Kampagne für Fila und Deichmann plaudert die 18-Jährige aus, wie es um das Thema Klamottentausch steht. "Für meinen Abschlussball habe ich eines ihrer Kleider getragen, aber es wurde etwas verändert, also sah es anders aus. Normalerweise teile ich mir nur Schmuck mit ihr. Wir haben einen sehr unterschiedlichen Style, also teilen wir unsere Sachen nicht wirklich miteinander", stellt Leni klar.

Obwohl sie in Heidis Fußstapfen tritt und sich in der Modelwelt etablieren möchte, hat Leni ihre komplett eigenen Projekte. Mittlerweile ist sie nach New York gezogen, um dort zu studieren. Ihr altes Leben mit Heidi in Los Angeles vermisst sie derzeit tatsächlich noch nicht.

Getty Images Leni Klum bei der Premiere von "Jurassic World Dominion"

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum, September 2022

Getty Images Leni Klum im Februar 2023

