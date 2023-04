"Bridgerton"-Star Phoebe Dynevor händchenhaltend gesichtet!

Läuft da etwa mehr? Seit der Trennung von Pete Davidson (29) im Sommer 2021 gilt Phoebe Dynevor (27) nun schon als Single. Vor wenigen Monaten hatten Dating-Gerüchte um sie und Andrew Garfield (39) die Runde gemacht. Seit Kurzem wurde der Bridgerton-Star jedoch schon öfter mit einem anderen Schauspieler an ihrer Seite gesichtet. Auf den neuesten Bildern halten Phoebe und Cameron Fuller (27) sogar Händchen!

Paparazzi-Bilder, die Just Jared vorliegen, zeigen die beiden Schauspieler Arm in Arm auf den Straßen von London. Dabei halten der "The Last Ship"-Darsteller und Phoebe sogar Händchen! Die beiden sollen gemeinsam mit einem älteren Pärchen auf dem Weg zu einem Supermarkt gewesen sein. Wie das Nachrichtenportal zudem berichtet, sei dies nicht das erste Mal gewesen, dass die zwei zusammen gesichtet worden sind: Vor etwa einem Monat haben die Turteltauben gemeinsam ein Hotel in New York verlassen.

Zuvor war über eine Romanze zwischen der Britin und dem "The Amazing Spider-Man"-Star spekuliert worden. "Andrew und Phoebe haben sich auf Anhieb gut verstanden, sie haben sich sofort zueinander hingezogen gefühlt", erklärte ein Insider gegenüber The Sun. Laut der Quelle sollen die beiden auf einer After-Party in London den Abend zusammen verbracht und sich "wie ein richtiges Paar" verhalten haben.

Getty Images Cameron Fuller im April 2018

Getty Images Phoebe Dynevor im Januar 2023

Getty Images Andrew Garfield bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

