Mama schwärmt: Harry Styles ist stets derselbe geblieben!

Hat Harry Styles (29) keine Starallüren? Bekannt wurde der Sänger 2010 bei der Castingshow X Factor und wurde im Rahmen der Sendung Teil der weltweit erfolgreichen Boyband One Direction. Mittlerweile ist der Musiker solo unterwegs und produziert einen Hit nach dem anderen. Insbesondere mit "Sign Of The Times", "Watermelon Sugar" und "As It Was" eroberte er die Herzen seiner Fans im Sturm. Trotz seines großen Erfolgs ist Harry jedoch noch immer wie früher!

Gegenüber der Daily Mail gibt die Mama des Briten nun ganz private Einblicke! "Er ist derselbe, der er immer gewesen ist", schwärmt Anne Twist über ihren Sohn. "Als kleiner Junge war er genau so, wie er jetzt ist, nur ein wenig kleiner", berichtet die stolze Mutter weiter. Sie erzählt zudem, dass, wenn Harry nach Hause kommt, sein erster Weg ihn noch immer direkt zum Kühlschrank führe. Doch auch in seiner Musik bleibe der 29-Jährige sich stets treu. "Er ist authentisch. Er lässt sich von seinen Gefühlen und was er gerne mag, inspirieren. [...] Er tut, was sich richtig für ihn anfühlt", erläutert Anne.

Wie erfolgreich Harry tatsächlich mit seiner Musik ist, beweisen die diesjährigen Grammy Awards. Dort sahnte er im Februar nämlich in der wichtigsten Kategorie "Album des Jahres" mit seinem Erfolgsalbum "Harry's House" den begehrten Preis ab!

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2021

