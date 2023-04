Nach Belästigungsvorwürfen: Marc Terenzi strahlt im Urlaub

Er lässt es sich gut gehen! Der Sänger Marc Terenzi (44) sorgt nicht selten für Negativschlagzeilen. Doch vor wenigen Tagen kamen beunruhigende Neuigkeiten an die Öffentlichkeit: Berichten zufolge soll die Staatsanwaltschaft gegen den 44-Jährigen ermitteln, denn seine Ex-Freundin beschuldigt ihn, ihre minderjährige Tochter belästigt zu haben. Bisher wurde noch kein Urteil gefällt. Trotz der schwerwiegenden Vorwürfe scheint Marc seinen Urlaub zu genießen!

In seiner Instagram-Story gab der Sänger einen Einblick in seinen Mallorca-Urlaub. Auf dem Schnappschuss sitzt er in Badelatschen und mit Sonnenbrille auf dem Kopf in der Sonne und lächelt. "Irgendwo scheint die Sonne immer", steht außerdem auf dem Foto. In einer weiteren Aufnahme sieht man ihn zusammen mit Freunden und seiner Verlobten Verena Kerth (41) am Pool. Die Stimmung scheint dabei gut zu sein.

Erst kürzlich zeigte Verena der Öffentlichkeit, dass sie auch nach den schwerwiegenden Vorwürfen für Marc da ist. Zwar äußerte sich die Blondine bisher nicht offiziell zu der Situation, doch immer wieder zeigte sie sich mit ihrem Verlobten im Netz. Damit scheint Verena auf ganz undramatische Art und Weise deutlich zu machen: Sie steht weiterhin zu ihrem Marc!

