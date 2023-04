So groß schon: Samira Cilingir teilt weiteres Babybauchfoto

Samira Cilingir teilt ein weiteres Bild von ihrem Babybauch! Die Influencerin und ihr Mann Yasin Cilingir (32) hatten sich damals bei Love Island kennen und lieben gelernt. Inzwischen sind die beiden verheiratet und haben im Dezember 2020 ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Nach vielen Gerüchten, dass sich das Ehepaar getrennt haben soll, verkündeten sie im November vergangenen Jahres, dass sie weiteren Nachwuchs erwarten. Jetzt teilt Samira ein Schwangerschaftsupdate mit Yasin.

Am Montag teilte die Schönheit einen Beitrag auf ihrem Instagram-Kanal, auf dem sie ihren Bauch in einem schwarzen engen Kleid optimal in Szene setzt. Dabei strahlt sie unglaublich fröhlich in die Kamera – ihr Mann sitzt vor ihr auf dem Sofa und tut so, als würde er ihren Bauch küssen. Dabei hält sich Yasin die Ohren zu und hat seine Augen geschlossen. "Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostertage gehabt", kommentierte Samira die süße Aufnahme.

Bis zu dem errechneten Geburtstermin sind es noch etwa zweieinhalb Monate – dennoch macht sich Samira bereits Sorgen. Ihre Tochter liege noch nicht mit dem Kopf nach unten, was zu einem Kaiserschnitt führen könne. Außerdem äußerte sie: "[Ich habe Angst], dass es wieder eine Sturzgeburt wird und ich so viel Blut verliere."

