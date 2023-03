Schwangere Samira Cilingir hat Angst vor einer Sturzgeburt

Samira Cilingir bereitet die bevorstehende Geburt Angst. Die Influencerin und Yasin Cilingir (32) lernten sich 2019 bei Love Island kennen und lieben. Seitdem hat sich einiges getan: Die beiden gaben sich nicht nur das Jawort, sondern begrüßten auch vor drei Jahren ihren Sohn Malik auf der Welt. Die Entbindung verlief aber alles andere als leicht: Aufgrund einer Sturzgeburt hatte die Beauty viel Blut verloren und schwebte deshalb sogar in Lebensgefahr. Nun steht Samira kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes und blickt dieser mit gemischten Gefühlen entgegen.

In ihrer Instagram-Story plauderte die bald zweifache Mutter aus, dass ihre Tochter noch immer nicht mit dem Kopf nach unten liege. Trotzdem hoffe sie darauf, ihre Kleine auf natürlichem Wege auf die Welt bringen zu können. Daraufhin fragte sich ein Fan, ob sie nach der problematischen Entbindung von Malik keine Angst vor einer weiteren spontanen Geburt habe. "Ja, schon irgendwie ein bisschen... [Ich habe Angst], dass es wieder eine Sturzgeburt wird und ich so viel Blut verliere", gab die Influencerin zu.

Auch die Schwangerschaft an sich verlief nicht ganz ohne Komplikationen. So hatte sich zwischen der 13. und 15. Schwangerschaftswoche ein Hämatom an ihrer Plazenta gebildet, das sie nur mit konsequenter Ruhe wieder wegbekommen hatte. "Ich lag hauptsächlich nur", erklärte die Frau von Yasin und fügte hinzu: "Habe nichts Schweres gehoben (auch nicht Malik), was mir und besonders ihm schwergefallen ist." Zusätzlich habe sie täglich Magnesium eingenommen und sich mit Alltagsaufgaben wie zum Beispiel Putzen zurückgehalten.

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira, Yasin Cilingir und ihr Sohn Malik

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir im Februar 2023

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de