Trotz Gerüchten: Diesen Star datete Emily Ratajkowski nicht!

Emily Ratajkowski (31) genießt ihr Single-Leben in vollen Zügen! In den letzten Wochen machte das Model mit so einigen Männergeschichten weltweit Schlagzeilen. Zuletzt ging ein heißes Knutschvideo von ihr und Sänger Harry Styles (29) in den sozialen Medien viral. Davor hatte die Beauty aber auch unter anderem mit Pete Davidson (29), Eric André (40) und Eli Bronfman angebandelt. Zu einer Person räumt Emily die Dating-Gerüchte nun aber aus!

"Ich bin mit einer Freundin zu einem Basketballspiel gegangen. Sie war mit jemandem befreundet, der neben uns saß. Nach der Halbzeit haben wir getauscht und ich saß dann direkt neben ihm", erzählt die 31-Jährige ihre Sicht der Dinge im Podcast "Forbidden Fruits With Julia Fox and Niki Takesh". Daraufhin haben Gerüchte die Runde gemacht, dass sie und diese Person ein Date gehabt haben sollen. Einen Namen nennt Emily nicht. Fotografiert wurde sie bei einem Basketballspiel jedoch bloß mit Pete, Eric und Eli. Fans sind sich sicher, dass sie über Letzteren spricht.

Bereits zwei Wochen vor ihrer ungehemmten Knutscherei mit dem "Watermelon Sugar"-Interpreten auf offener Straße hatte Emily zugegeben, dass sie jemanden intensiv kennenlernt. "Ich habe gerade angefangen, jemanden zu daten, den ich sehr mag und der sehr anders ist. Ich finde: 'Er ist irgendwie toll'", hatte sie im Podcast "Going Mental with Eileen Kelly" geschwärmt. Die in London geborene Schauspielerin könne sich sogar etwas Ernstes mit diesem Menschen vorstellen.

Getty Images Emily Ratajkowski im November 2022

ActionPress Pete Davidson und Emily Ratajkowski bei einem Knicks-Spiel

Getty Images Harry Styles bei den Grammys 2023

