Erster Exit: Ingrid muss "Kampf der Realitystars" verlassen

Ein Platz in der Kampf der Realitystars-Sala ist frei! Am Mittwochabend war es endlich so weit: Die neue Staffel der beliebten TV-Show flimmerte über die Bildschirme. Am Strand von Thailand mussten sich Sarah Knappik (36), Matthias Mangiapane (39) und auch Paul Janke (41) witzigen Challenges stellen – doch in der Stunde der Wahrheit wurde es ernst. Ein Bewohner musste das Domizil verlassen: Es traf Ingrid Pavic (37)!

Unter der Moderation von Cathy Hummels (35) mussten die Neuankömmlinge Sarah und Daniel Schmidt sich entscheiden. Eigentlich sollte es Rosenkavalier Paul treffen – doch der war gesichert. Stattdessen wählte das Duo also das Trash-TV-Girl Ingrid. Dieses musste also seine Koffer packen. Dass sie als erste Teilnehmerin die Sendung verlassen musste, traf die Brünette tatsächlich aus dem Nichts. "Es hat einfach nicht gepasst. Jeder war mir zu laut und ich will nicht lauter sein. Es ist in Ordnung", erklärte sie anschließend im Interview mit RTL 2.

Ingrids Exit dürfte auch die Promiflash-Leser enttäuschen – denn die sahen die Beauty nicht unbedingt auf dem letzten Platz der Kandidaten. In einer Umfrage konnte sich die 37-Jährige noch auf einen Platz vor ihren Mitstreiterinnen Uschi Hopf (82) und Daniel Schmidt retten. Die absoluten Favoriten waren hingegen Serkan Yavuz (30), Paul und Manni Ludolf (60).

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTL2 Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2023

Anzeige

RTL II Ingrid Pavic, Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Serkan Yavuz, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de