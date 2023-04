Vanessa Mariposa teilt neues Pärchenfoto mit neuem Freund!

Vanessa Mariposa (30) ist total in love! Erst im Februar hatte die Fitness-Influencerin bekannt gegeben, dass sie wieder frisch verliebt ist. Damals hatte sie einen Schnappschuss in den sozialen Medien geteilt, auf dem die Hand ihres Lovers zu sehen ist. Vor wenigen Tagen war das Warten für ihre Fans dann endlich vorbei und die Blondine zeigte das Gesicht ihres Lieblings. Jetzt teilt Vanessa ein weiteres Couple-Pic mit ihrem Freund!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Schönheit ein süßes Foto aus dem Flugzeug. Die beiden befinden sich wohl auf der Rückreise ihres Dubai-Aufenthaltes. Auf dem Foto hält ihr Schatz sie eng im Arm und sie kuschelt sich happy an ihn. Lächelnd dreht Vanessa ihren Kopf zu seinem Gesicht, während beide ihre Augen geschlossen haben und ihren gemeinsamen Moment genießen.

Anfang April veröffentlichte Vanessa ein Video auf Social Media, das das Paar turtelnd im Urlaub zeigt. Darin ist ihr Freund zu sehen, der auf einer Sonnenliege entspannt, als sie dazustößt und es sich auf seinem Bauch gemütlich macht. In den Kommentaren freuten sich ihre Fans riesig für die Ex on the Beach-Bekanntheit.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Realitystar

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa mit ihrem neuen Freund

