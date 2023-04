Wegen Bombendrohung: Sabrina Carpenter sagt ihr Konzert ab!

Sabrina Carpenter (23) musste mit einem großen Schock umgehen! Die angebliche neue Flamme von Shawn Mendes (24) ist gerade mit ihrer "Emails I Can't Send"-Tour unterwegs. Auch in Deutschland wird sie in wenigen Monaten für zwei Konzerte auf der Bühne stehen. Bei ihrem Tourstop in Portland hatte die Sängerin aber Schwierigkeiten – Sabrina konnte nicht auftreten, da ihr mit einer Bombe gedroht wurde!

Am Montagabend sollte die 23-Jährige eigentlich um 22 Uhr auf der Bühne stehen – doch nur kurz vor ihrem Auftritt wurden die Fans gebeten, die Location zu verlassen. "Angestellte des Crystal Ballroom riefen an, nachdem sie einen Anruf von einer anonymen Person erhalten hatten, die behauptete, den Veranstaltungsort in die Luft sprengen zu wollen", erklärte ein Polizist gegenüber Rolling Stone. Nur wenige Tage vor dem Konzert hatte Sabrina die Show vom Crystal Ballroom in eine andere Location verlegt, um mehr Sitzplätze zu ermöglichen – zur Vorsicht sei dann aber auch der Auftritt dort abgesagt worden.

Auch die Künstlerin meldete sich zu den schockierenden News: "Aufgrund unvorhergesehener Umstände werden wir heute Abend nicht auftreten können [...]. Bitte passt auf euch auf und kommt sicher nach Hause! Es tut mir sehr leid. Ich habe euch sehr lieb", schrieb sie auf Twitter. Eine Rückerstattung sowie ein neuer Termin seien schon in Planung.

Getty Images Sabrina Carpenter im März 2022

Getty Images Sabrina Carpenter bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2023

Getty Images Sabrina Carpenter im Februar 2023

