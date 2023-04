5.000 Euro weg: Sam Dylan verliert Koffer im Tornado-Chaos

Sam Dylan (32) musste einiges durchmachen! Der Reality-TV-Darsteller wollte eigentlich mit seiner Freundin Nana einen entspannten Urlaub in Miami verbringen. Ihr Aufenthalt wurde jedoch von einer Tornado-Warnung überschattet. Die beiden mussten aus ihrem Hotelzimmer fliehen und sich auf offener Straße durch die Fluten kämpfen. Jetzt verriet Sam gegenüber Promiflash, dass er bei all dem Chaos seinen Koffer im Auto zurückließ – und der Inhalt war ganz schön was wert!

Als Sam die Tornado-Warnung auf dem Handy erreichte, packte er eilig seine Sachen in einen Koffer und wollte mit Nana schnellstmöglich zum Flughafen fahren. Auf dem Weg dahin versagte jedoch ihr Leihwagen, weil das Wasser zu hoch stand. Als die beiden auf ein anderes Auto auswichen, dachte Sam nicht mehr an sein Gepäck. "Dort waren auch Kleidungsstücke dabei, die ein Designer entworfen hat. Mit allem drum und dran ist der Inhalt rund 5.000 Euro wert", meinte der 32-Jährige zu Promiflash. Die Hoffnung, dass das geflutete Auto mit dem Koffer darin wiedergefunden wird, hat Sam nicht.

"Ich habe jetzt nichts mehr, außer das, was ich anhatte", gab die TV-Persönlichkeit zu. Aktuell seien er und Nana am Überlegen, den Urlaub nach dem Vorfall abzubrechen. "Wir waren plötzlich einfach in einem Katastrophenfilm", war Sam immer noch sichtlich bewegt. Doch warum hielt der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat das bedrückende Erlebnis auf Kamera fest? "Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, ich fühle mich sicherer, wenn meine Follower wissen, was los ist. Wir haben auch viele wichtige Tipps von meinen Follower bekommen, was wir machen sollen", erklärte Sam.

privat Sam Dylan in Miami während einer Tornado-Warnung

privat Sam Dylan in Miami während einer Tornado-Warnung

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

