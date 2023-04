Aleks Petrovic und Vanessa nehmen Hund mit nach Deutschland

Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu haben Mala mit nach Deutschland genommen! In der vergangenen Woche war das Paar in Serbien, um sich von einem geliebten Menschen zu verabschieden. Doch diese Reise sollte ein Abenteuer für sie bereithalten – sie fanden einen ausgesetzten Hund in einem Müllberg und kümmerten sich liebevoll um ihn. Nach kurzer Bedenkzeit entschieden sie: Hündin Mala kommt vorerst mit Aleks und Vanessa nach Deutschland.

In der Instagram-Story des Fitnesstrainers erzählte das Temptation Island V.I.P-Pärchen, dass sie den ursprünglichen Besitzer nicht ausfindig machen konnten. Also entschieden sie sich dafür, sich selbst als Halter für den Vierbeiner eintragen zu lassen. "Wir haben uns letztlich dafür entschieden, sie erst mal mitzunehmen und ihr erst mal als Pflegefamilie zu dienen", erklärte Vanessa und Aleks führte weiter aus: "Für uns ist es wichtig, die Verantwortung zu übernehmen und ihr zu helfen. Das war der ursprüngliche Gedanke."

Für immer wird Mala also wohl nicht bei den beiden bleiben. Sie wollen sie erstmal erziehen und dann in eine richtige Familie geben. "Wir haben leider zu wenig Zeit im Alltag, um einem Hund gerecht zu werden, sind viel unterwegs und da ist es wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein", schrieb sie dazu traurig in ihrer Story.

