Erste Show ohne Patrick Romer: Fans feiern Antonia Hemmer!

Antonia Hemmer kommt gut an! Am Mittwochabend flimmerte die erste Folge der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars über die TV-Bildschirme. Unter den Kandidaten befindet sich auch die Bauer sucht Frau-Bekanntheit Antonia. Zuletzt war sie gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Patrick Romer (27) im Sommerhaus der Stars zu sehen. In der Sendung demütigte sie der Landwirt immer wieder, sodass sich Antonia von ihm trennte. Jetzt bemerkten die Fans, wie sehr die Blondine aufblüht!

Bei "Kampf der Realitystars" wirkte Antonia im Vergleich zum Sommerhaus wie ausgewechselt. Sie war laut, lustig und hatte lockere Sprüche auf den Lippen. "Ich kann es nicht glauben, ich bin alleine hier ohne Patrick", konnte es die Reality-TV-Darstellerin nicht fassen. Mit "Ungewohnt, wenn Antonia nicht verschüchtert in der Ecke sitzt – steht ihr", "Ganz viel Liebe für Antonia" und "In diesem Fall kann man absolut zum Single-Dasein gratulieren, liebe Antonia" kommentierten Zuschauer unter anderem auf Twitter die positive Ausstrahlung der Beauty.

"Ich zeige jetzt, was in mir steckt und dass ich noch die alte Antonia von früher bin, mit der man Spaß haben kann, die lustig ist – die crazy Toni", versprach Antonia in der Show den Zuschauern. Dabei ließ es die TV-Persönlichkeit nicht aus, ihrem Ex einen Seitenhieb zu verpassen. "Für mich ist es schon ein Sieg, dabei zu sein, um zu zeigen, dass ich es ohne [Patrick] geschafft habe", meinte sie.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

RTL2 Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2023

