Ihre Lovestory: So hat Heidi Klum ihren Tom kennengelernt

So haben sich diese beiden Turteltäubchen kennengelernt. Das Topmodel Heidi Klum (49) und Tokio Hotel-Sänger Tom Kaulitz (33) sind bereits seit über vier Jahren in einer Beziehung und inzwischen sogar in den Hafen der Ehe geschippert. Mit ihrem Altersunterschied von ganzen 16 Jahren sorgte das Paar für Schlagzeilen. Doch wie fing die Lovestory der beiden eigentlich an? Im Netz plauderte Heidi jetzt aus, wo sie ihren Tom kennengelernt hat.

"Ich habe Tom bei einer Geburtstagsfeier kennengelernt", gibt das Model bei einer Frage-Antworten-Runde auf Instagram zu. Die Party habe im Chateau Marmont Hotel in Los Angeles stattgefunden. Beide Stars waren von Designer Michael Michalsky (56) eingeladen worden. Dort interessierten sich die GNTM-Gastgeberin und der Tokio-Hotel-Gitarrist offenbar aber eher füreinander als für das Geburtstagskind.

In einer weiteren Frage erkundigt sich ein Fan nach dem ultimativen Liebesgeheimnis von Heidi. "Ach, ich liebe ihn einfach", erklärt die Blondine und lächelt dabei verschmitzt. Dass die beiden verrückt nacheinander sind, ist unschwer zu erkennen. Im Netz teilt das Paar regelmäßig verschmuste Bilder miteinander.

MEGA / RCF Model Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz mit ihren Hunden Capper und Anton

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, 2022

