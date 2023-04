Laura Maria Rypa bereitet sich auf Sohn Leanos Taufe vor!

Die Vorbereitungen laufen! Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (30) durften Anfang des Jahres ihren ersten gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen. Seitdem lassen sie ihre Fans an ihrem Alltag mit ihrem Söhnchen Leano Romeo und seinen Pietros Sohn Alessio (7) aus der Ehe mit Sarah Engels (30) teilhaben. Aktuell befindet sich die Influencerin in Polen bei ihren Eltern – und dort bereitet Laura sich auf Leanos Taufe vor!

"Wir haben für Leano für die Taufe richtig schöne Sachen gekauft. Ich finde, allgemein hier in Polen gibt es so viel schönere Sachen als in Deutschland", berichtet sie ihrer Community in ihrer Instagram-Story. Eine Taufkerze habe sie zwar schon, doch die restlichen Sachen hätte sie in Polen gekauft. "Meine Mama näht aber ein Taufkleid für Leano", schreibt Laura zu dem Video.

In ihrer Rolle als Mutter scheint die 27-Jährige voll aufzugehen. Das fällt auch ihrem Verlobten auf: "Du bist nicht nur eine unglaubliche Frau, sondern auch eine unglaublich tolle Mama", schrieb Pietro vor wenigen Tagen aus Social Media zu einem Foto, auf dem er seiner Liebsten einen Kuss gibt.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de