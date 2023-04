Nach Tornado: Sam Dylan will nie wieder nach Miami reisen

Diese Erfahrung wird Sam Dylan (32) wohl nicht so schnell vergessen! Am Mittwoch meldet sich der einstige Prince Charming-Kandidat mit beunruhigenden Nachrichten bei seinen Followern: Während seines USA-Aufenthalts gerieten er und seine Reisebegleitung in einen schweren Tornado. Diese Erfahrung teilt der Influencer ungefiltert in seiner Story und macht ganz klar: Er hat Todesangst. Wie er Promiflash verrät, will Sam deshalb in Zukunft einen großen Bogen um das beliebte Urlaubsziel machen!

"Ich weiß jetzt schon: Nach Miami werde ich nie wieder reisen. Das ist mir einfach zu unberechenbar. Das Gruseligste war auch, dass einfach hunderte Menschen hier Autos zurückgelassen hatten. Die Fenster und Türen waren teilweise noch offen", berichtet der 32-Jährige im Promiflash-Interview von dem Unwetter und den Überschwemmungen. Außerdem wolle sich Sam in Zukunft besser über seine Urlaubsziele informieren – vor allem über Gebiete, in denen Katastrophen auftreten können.

Weiter ist sich der einstige Promi Big Brother-Teilnehmer sicher, dass ihn dieses Erlebnis noch lange beschäftigen wird. "Ich glaube, Situationen, in denen man Todesangst hat, wird man nie vergessen können", erklärt er Promiflash und verrät, wie erleichtert er dennoch über das Ausmaß sei: "Wer weiß, was noch alles passieren hätte können. Ich glaube nicht an Gott, aber in dieser Nacht hat er uns beschützt."

Sam Dylan, Realitystar

Miami nach dem Tornado im April 2023

Sam Dylan, Reality-TV-Star

