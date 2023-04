Vor Beziehungskrise: MGK und Megan Fox in Kourtney-Doku!

Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) haben einen steinigen Weg hinter sich. Seit sie im Sommer 2020 begonnen hatten zu daten, galten sie als stylishes Hollywood-Traumpaar. Doch vor einigen Monaten häuften sich plötzlich Gerüchte über ein Liebes-Aus. Die Schauspielerin bestätigte schließlich, dass sie und der Musiker sich in einer Krise befänden. Dennoch geben die beiden nicht auf und arbeiten weiterhin an ihrer Beziehung. In Kourtney Kardashians (43) neuer Hochzeitsdoku sind Megan und MGK noch glücklich verlobt!

In "'Til Death Do Us Part Kourtney & Travis" geben der Realitystar und Travis Barker (47) private Einblicke in ihre Hochzeitsfeier in Italien. Ihre Freunde MGK und Megan durften bei diesem besonderen Anlass natürlich nicht fehlen und ahnten vermutlich noch nicht das Geringste von ihrer heftigen Liebeskrise. "Ich bin gerade auf der Suche nach meiner Ehefrau", erklärt der Rapper dem Kamerateam. Seine damalige Verlobte hatte er wohl schon als seine angetraute Gattin angesehen. Bei der Feier stellte er außerdem sein musikalisches Talent zur Schau, beglückwünschte das frischvermählte Paar und genoss italienische Pasta. Seine Begleitung verzichtete auf Letztere, da sie offenbar kein Gluten isst.

Da die befreundeten Paare sich im Zeitraum von wenigen Monaten beide verlobt hatten, hatten Fans zeitweise sogar auf eine Doppelhochzeit gehofft. Doch aufgeben wollen Megan und MGK ihre Liebe wohl noch nicht! Ein Insider berichtete, dass die zwei täglich mit einem Paartherapeuten sprechen würden. Während eines Urlaubs in Hawaii sollen die Ex-Verlobten sich wieder nähergekommen sein.

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox, Januar 2022

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

Instagram / machinegunkelly Kourtney Kardashian, Travis Barker, Machine Gun Kelly und Megan Fox im April 2021

