Haben Kourtney und Kim Kardashian etwa Stress miteinander?

Gib es etwa Ärger im Schwestern-Paradies? Kourtney Kardashian (43) ist die Erstgeborene der berühmten Kardashian-Jenner-Schwestern. Auf sie folgte ein Jahr später ihre Schwester Kim (42). Während die Frau von Travis Barker (47) und ihre Schwester Khloé Kardashian (38) gefühlt ein Herz und eine Seele sind, knallt es zwischen Kourtney und Kim ganz gerne mal. Nun vermuten Fans, dass zwischen den beiden schon seit Längerem wieder dicke Luft herrschen könnte...

Ein Insider behauptete dazu bereits im Januar gegenüber The Sun US, dass die beiden Reality-TV-Stars "ständig miteinander streiten." Zuletzt sei das vor Kourtneys Hochzeit im Mai 2022 deutlich geworden. Als ihre Familie am Vortag der Vermählung in Portofino ankam, umarmte die 43-Jährige ihre Mutter Kris Jenner (67) und auch ihre Nichte North West (9). Kim bekam aber keinen Drücker von ihrer Schwester – die The Kardashians-Zuschauer deuten das als Beginn eines erneuten Beefs. "Sie gehen sich ständig gegenseitig an die Gurgel", meinte der Informant weiter.

Ob die beiden tatsächlich Streit miteinander haben oder hatten, ist nicht offiziell bestätigt. Doch es ist bekannt, dass sich vor allem Kourtney gerne mal über ihre Schwester lustig macht. Beispielsweise hatte die Lemme-Gründerin 2022 ein Selfie auf Instagram geteilt und schrieb dazu: "Kim, würdest du aufhören, Fotos von dir zu machen, deine Schwester geht ins Gefängnis." Damit spielte sie auf die ikonische Szene aus Keeping up with the Kardashians an, als Khloé hinter Gitter musste und Kim nichts Besseres zu tun hatte, als Bilder von sich zu knipsen.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian bei ihrer standesamtlichen Trauung

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian im November 2018

Kim Kardashian, Instagram Kim Kardashian, TV-Star

