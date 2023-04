Nach 18 Monaten: Filmlegende Jack Nicholson wieder gesichtet

Jack Nicholson (85) zeigt sich nur noch selten in der Öffentlichkeit. Der "The Shining"-Star ist schon seit mehr als 60 Jahren in der Filmbranche aktiv. In seiner erfolgreichen Schauspielkarriere wurde er unter anderem mit drei Oscars, sechs Golden Globes und einem Grammy ausgezeichnet. Seit einiger Zeit ist es still um die Hollywood-Legende – nach rund 1,5 Jahren gibt es jetzt aber neue Fotos von Jack!

Am Donnerstag wurde der 85-Jährige von Paparazzi Zuhause abgelichtet. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, schnappt er frische Luft auf dem Balkon seiner zehn Millionen Euro teuren Villa in Beverly Hills. Jack macht einen erschöpften Eindruck: Müde reibt er sich durch sein Gesicht und über die abstehenden Haare, stützt sich auf dem Geländer ab und setzt sich anschließend ganz entspannt hin. Laut Medienberichten machen sich einige seiner Freunde Sorgen um den Darsteller, da er sich nicht oft melde und kaum das Haus verlasse. Er soll aber in Kontakt mit einigen engen Familienmitgliedern stehen.

Schon zuvor war der Filmstar für längere Zeit von der Bildfläche verschwunden. Im Oktober 2021 wurde er mit seinem jüngsten Sohn Raymond Nicholson (31) in der ersten Reihe bei einem Basketballspiel in Los Angeles gesehen. Zwei Jahre lang hatte der Schauspieler sich davor nicht in der Öffentlichkeit blicken lassen.

Getty Images Jack Nicholson im Januar 2020

Getty Images Jack Nicholson, Schauspieler

Getty Images Jack Nicholson und sein Sohn Raymond Nicholson

