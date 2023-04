Staffel zwei: "House Of The Dragon"-Produktion hat begonnen

House Of The Dragon geht in die zweite Runde. Die Fantasy-Serie ist ein Ableger des erfolgreichen Formates Game of Thrones. Und mit diesem Hintergrund durfte die erste Staffel große Erfolge feiern. Eine zweite Runde war bereits angekündigt worden und es gab auch schon erste Andeutungen, wie es weitergehen wird. Und nun rücken die neuen Folgen immer näher: Die Produktion der nächsten Season "House Of The Dragon" hat begonnen.

"Wir freuen uns, wieder mit Mitgliedern unserer ursprünglichen Familien sowie neuen Talenten vor und hinter der Kamera drehen zu können", kündigte der Showrunner Ryan Condal laut The Wrap an. Die Dreharbeiten sollen jetzt offiziell begonnen haben, womit auch der Cast für die zweite Staffel vollständig ist. In seinem Statement gab der Produzent auch schon einen kleinen Einblick, was in den neuen Folgen passieren wird: Unter anderem verrät er, dass die Charaktere "mit ihren Drachen in die Schlacht ziehen werden". "Wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, was wir auf Lager haben", freute sich Ryan.

Die erste Staffel "House Of the Dragon" ließ die Fans wohl in Begeisterung zurück. Demnach hatten ganze 9,3 Millionen Zuschauer das große Staffelfinale verfolgt. Ein Rekord, denn seit dem Ende der Mutterserie "Games of Thrones" 2019 konnte kein Format des Senders HBO mehr so viel Publikum verzeichnen. Da hatte sogar der CEO dem Produktionsteam begeistert gratuliert.

© 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved HBO® "House Of The Dragon"-Plakat

Getty Images Ryan Condal, Produzent von "House Of The Dragon"

Sky Atlantic Cast von "House of the Dragon"

