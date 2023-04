Weitere DSDS-Staffel: "Das Supertalent" wird eingestampft!

Die Hoffnungen auf ein Das Supertalent-Comeback dürften sich allmählich in Luft auflösen! Nachdem Dieter Bohlen (69) 2021 sowohl aus der DSDS- als auch aus der Jury des Talentwettbewerbs geworfen worden war, wurde sein Platz in beiden Sendungen neu besetzt. Das ging in beiden Fällen allerdings nach hinten los: Die Quoten sanken radikal. Daraufhin durfte Dieter bei DSDS zurückkehren – "Das Supertalent" wurde hingegen in eine "kreative Pause" geschickt. Nun steht fest: Es ist auch keine weitere Staffel geplant!

Gegenüber DWDL erzählte der RTL-Sprecher Claus Richter: "Eine Rückkehr von 'Das Supertalent' ist derzeit nicht geplant." 2021 hatten zuletzt nicht mal mehr eine Million Zuschauer eingeschaltet. Dass DSDS hingegen weitergeführt wurde, liegt der Programmchefin Inga Leschek zufolge daran, dass die Erwartungen des Senders diesbezüglich übertroffen wurden und deutlich über den Vorjahreswerten liegen: "Diese positive Resonanz hat uns dazu bewogen, auch in 2024 mit 'DSDS' weiterzumachen."

Viele Fans hatten fest damit gerechnet, dass "Das Supertalent" mit Dieter Bohlen in diesem Jahr Comeback feiern würde. In einer Promiflash-Umfrage Mitte des vergangenen Jahres hatten 67,7 Prozent der Teilnehmer angegeben, den Musiker sicher in der Jury zu sehen. 32,3 Prozent glaubten jedoch nicht daran.

TVNOW/Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

RTL / Stefan Gregorowius Die Ehrlich Brothers, Chantal Janzen, Andrea Kiewel und Michael Michalsky

RTL Dieter Bohlen an der Stange bei "Das Supertalent" im Oktober 2020

