Wie geht es Ingrid nach ihrem "Kampf der Realitystars"-Exit?

Ingrid Pavic (37) nimmt es sportlich. Die ehemalige Big Brother-Teilnehmerin ist in der aktuellen Staffel von Kampf der Realitystars zu sehen. Dort stieß sie auf ein bereits bekanntes Gesicht: die Reality-Queen Sarah Knappik (36), die sie in dem Format "Wild Girls in Afrika" kennengelernt hatte. So sehr sich die beiden freuten, erneut gemeinsam an einer Show teilzunehmen, so schnell platzte die Euphorie darüber auch wieder: Sarah schickte Ingrid in der ersten Folge nach Hause – doch die Ausgeschiedene steht darüber.

Die gelernte Friseurin finde es schade, dass sie gleich in der ersten Stunde der Wahrheit gehen musste. Doch hat sie geahnt, dass ihre ehemalige Format-Kollegin der Grund dafür sein wird? "Irgendwas war mit Sarah", erklärt die gebürtige Kroatin im RTL 2-Interview und merkt an, dass sie allerdings nicht mehr wisse, warum sich ihr Kontakt im Sand verlaufen habe. "Darum war das auch meine Sorge, als ich gesehen habe, dass sie kommt, weil ich nicht mehr wusste, wie wir miteinander verblieben sind […]. Aber enttäuscht von Sarah bin ich jetzt nicht", stellte die 35-Jährige klar.

Mit den anderen Teilnehmern kam Ingrid zwar gut zurecht, jedoch habe sie mit keinem gematcht. "Ich habe mich mit mehreren sehr gut verstanden. Es gab nette Leute, aber irgendwie habe ich einfach nicht dieses Feuer gehabt", verrät der Realitystar und fügt dem hinzu: "Ich bin kein Mensch, der sich bei jemandem aufdrängt, nur um im Fernsehen zu sein oder Sendezeit zu haben."

RTL II Ingrid Pavic, Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Sarah Knappik, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2023

RTL2 Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2023

