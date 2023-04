Zu cringe? "Germany's next Topmodel" hat miserable Quoten

Die Fans von Germany's next Topmodel sind wohl nicht allzu begeistert. Derzeit sucht Heidi Klum (49) in der 18. Staffel der Castingshow wieder nach dem besten Newcomer-Model. Die Show hat es dieses Mal aber in sich und ist an Abwechslung kaum zu übertreffen: So mussten die Kandidatinnen schon beim Catwalk ein Quiz absolvieren oder halb nackt durch einen Bahnhof laufen. Ist das den Zuschauern zu blöd? GNTM fährt immer schlechtere Quoten ein.

Wie Quotenmeter veröffentlichte, sinken die Zuschauerzahlen von Folge zu Folge. Am vergangenen Donnerstag schauten etwa nur 1,59 Millionen Menschen die Modelshow, was einem Marktanteil von 6,5 Prozent entspricht. Zum Vergleich: Vor wenigen Wochen waren es noch 1,97 Millionen Zuschauer. Sorgen Heidis wilde Einfälle bei den Challenges dazu, dass die Zuschauer genervt sind?

In der vergangenen Folge mussten die Models etwa in einem übergroßen Jahrmarkt-Greifer mit Teddybären posieren. Davor war der Laufsteg besonders wild: Das Ziel war, dass die Kandidatinnen so verrückt wie möglich laufen und auf jeden Fall auffallen – einige gingen daher rückwärts, gekrümmt oder wie ein Pinguin.

