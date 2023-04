Das ist schon über die neue "Harry Potter"-Serie bekannt!

Über 20 Jahre ist es nun schon her, dass der erste Film des Harry Potter-Universums seine Premiere auf der großen Leinwand gefeiert hat. Neben der Verfilmung der Buchreihe von J.K. Rowling (57) wurde das Franchise bereits um die "Fantastic Beasts"-Filme erweitert. Schon lange gibt es Gerüchte über weitere Ableger der berühmten Zauberwelt. Nun ist es endlich offiziell: Es wird eine Serienadaption geben. Das ist bereits über die neue "Harry Potter"-Serie bekannt!

"Die neue Max-Original-Serie wird tief in die ikonischen Bücher eintauchen, welche Fans noch immer auf der ganzen Welt lieben", äußert sich der Vorsitzende des Video-on-Demand-Dienstleisters in einem Statement, welches Deadline vorliegt. Erscheinen soll die Serie voraussichtlich im Jahr 2025 oder 2026. Wer dieses Mal in die Rollen der geliebten Charaktere aus der Zauberwelt schlüpfen wird, ist noch nicht bekannt. Ein Wiedersehen mit dem originalen Cast wird es jedoch voraussichtlich nicht geben.

"Harry Potter ist ein kulturelles Phänomen und es ist klar, dass es eine so anhaltende Liebe und einen solchen Durst für die Zaubererwelt gibt", verkündete Warner Bros. gestern die frohe Botschaft, dass es tatsächlich eine Serie geben soll. J.K. Rowling werde das Projekt zudem mitproduzieren.

Getty Images "Harry Potter"-Themenwelt in den Universal Studios in Orlando

Getty Images Rupert Grint, Emma Watson und Daniel Radcliffe 2011

Getty Images J.K. Rowling bei der Premiere von "Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore"

