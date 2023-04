Emmy Russ aus "Kampf der Realitystars"-Chat ausgeschlossen!

Emmy Russ (23) ist stinksauer! Die TV-Bekanntheit ist in der aktuellen Staffel von Kampf der Realitystars zu sehen. Seit Mittwoch flimmert die neue Staffel der beliebten Show wieder über die Bildschirme. Neben der Blondine müssen sich unter anderem auch Sarah Knappik (36), Matthias Mangiapane (39) oder Paul Janke (41) den Herausforderungen stellen. Doch offenbar ist Emmy bei ihren Mitkandidaten nicht sonderlich beliebt: Zumindest wurde sie zu einer Chatgruppe nicht eingeladen.

Die 23-Jährige beschwert sich darüber in ihrer Instagram-Story. "Es wurde direkt nach Drehschluss von einer Kandidatin eine Gruppe erstellt. Alle sind in dieser Gruppe drin. Ratet mal, wer nicht gefragt wurde, ob sie in diese Gruppe beitreten möchte. Ratet mal, wer einfach ausgeschlossen wurde", wettert Emmy und zoomt dabei auf sich. Sie habe durch Zufall von einer anderen Teilnehmerin überhaupt erst von dieser Gruppe erfahren. "Finde ich nicht cool. [...] Als wäre ich irgendwie nicht Teil dieser Sendung", ergänzt die Beauty.

Immerhin ist Emmy nach der ersten Folge zumindest noch dabei. Als Erste die Show verlassen musste das Trash-TV-Girl Ingrid Pavic (37). Doch diese war offenbar nicht traurig über ihren Exit. "Es hat einfach nicht gepasst. Jeder war mir zu laut und ich will nicht lauter sein. Es ist in Ordnung", erklärte sie anschließend im Interview mit RTL 2.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Emmy Russ, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Instagram / emmyruss Emmy Russ, ehemalige "Promis unter Palmen"-Kandidatin

RTL II Ingrid Pavic, Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

