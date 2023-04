Marc Terenzi dementiert Vorwürfe der sexuellen Belästigung!

Marc Terenzi (44) bricht sein Schweigen. Der Sänger hat in den vergangenen Wochen für negative Schlagzeilen gesorgt: Die Tochter einer seiner Ex-Freundinnen wirft dem gebürtigen US-Amerikaner vor, sie sexuell belästigt zu haben. Auch nach der Trennung soll der Musiker weiterhin die Nähe zu der damals 15-Jährigen gesucht haben. Bislang hatte der ehemalige Dschungelkönig sich noch nicht dazu geäußert – bis jetzt: Marc Terenzi dementiert nun die Vorwürfe.

In seiner Instagram-Story streitet der 44-Jährige sämtliche Behauptungen gegen ihn ab. "Mir ist es aber sehr wichtig, unmissverständlich klarzustellen, dass ich die Vorwürfe gegen mich in aller Deutlichkeit und entschieden zurückweise", machte er seinen Standpunkt jetzt deutlich. Deshalb gehe er nun ebenfalls gerichtlich dagegen vor. "Ich habe in meinem Leben bestimmt nicht alles richtig gemacht, ganz im Gegenteil", gestand sich der Sänger ein, kündigte jedoch an: "Ich werde meine Unschuld beweisen und die Urheber dieser Verleumdung zur Verantwortung ziehen."

Seine Verlobte Verena Kerth (41) steht trotz dieser heftigen Vorwürfe nach wie vor hinter ihm. Und das, obwohl es bei den beiden momentan wohl auch nicht so gut läuft: Zwischen dem gebürtigen US-Amerikaner und der Radio-Moderatorin soll es gewaltig krachen und sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. So wurden die beiden jeweils mit Verletzungen im Gesicht gesehen.

Getty Images Marc Terenzi, Musiker

SAT.1 / Julian Essink Marc Terenzi beim "Club der guten Laune"

Getty Images Marc Terenzi und Verena Kerth

