War Sohn Mason nicht auf Kourtney Kardashians Hochzeit?

War ihr Sohn etwa nicht dabei? Im vergangenen Jahr gab Kourtney Kardashian (43) ihrem Partner Travis Barker (47) das Jawort: Nach einer unverbindlichen Hochzeit in Las Vegas gingen sie in Italien im Kreise ihrer Liebsten den Bund der Ehe ein. Dazu wurde vor wenigen Tagen eine Dokumentation veröffentlicht, die die TV-Bekanntheit und den Drummer bei ihrer Hochzeit begleiteten. Doch von Kourtneys Sohn war keine Spur zu sehen: War Mason Disick (13) etwa nicht auf der Hochzeit seiner Mutter?

Das fragen sich viele Fans im Netz, nachdem sie die Doku "Til Death Do Us Part – Kourtney & Travis" über die Hochzeit gesehen haben. Denn Mason, den Kourtney mit ihrem Ex Scott Disick (39) teilt, war in keiner Szene zu sehen! Tatsächlich war der 13-Jährige aber anwesend, denn auf einem Foto von Kourtney auf Instagram ist er am Bildrand zu entdecken.

Aber warum tauchte Mason nicht in der Doku auf? Das beantwortete Kourt schon im Oktober in dem Podcast "Not Skinny But Not Fat": Er ist einfach kein Fan vom Rampenlicht. "Er mag es nicht. Er will nichts damit zu tun haben. Er ist nicht in den sozialen Medien", betonte die Unternehmerin damals. Das unterstütze sie auch vollkommen und wolle unbedingt, dass ihre Kinder ganz normal sein dürfen.

Instagram / alabamaluellabarker Kourtney Kardashian und Travis Barker bei ihrer Hochzeit

MEGA Mason Disick und sein Vater Scott, Oktober 2021

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

