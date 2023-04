Beim Coachella: Leonardo DiCaprio feiert mit Irina Shayk!

Geht da etwa was? Leonardo DiCaprio (48) ist weltweit als einer der besten Schauspieler bekannt – mit Filmen wie Titanic oder "The Wolf of Wall Street" räumte er zahlreiche Auszeichnungen ab. Doch auch mit seinem Liebesleben macht der "Inception"-Star seit vielen Jahren Schlagzeilen. Nach seiner Trennung von Camila Morrone (25) wurden ihm so einige Techtelmechtel nachgesagt. Auch beim Coachella hatte Leonardo weibliche Gesellschaft!

Auf Fotos, die TMZ vorliegen, ist zu erkennen, wie sich der 48-Jährige auf dem Musikfestival zwischen den Besuchern eine gute Zeit zu machen scheint. Dabei versteckte Leo sich hinter einer schwarzen Maske und einem Basecap. Paparazzi entdeckten den "Romeo + Juliet"-Star trotzdem – in weiblicher Begleitung. In dem Menschenmeer unterhielt sich der Oscar-Gewinner ganz angeregt mit zwei Frauen – bei der einen handelt es sich augenscheinlich um Irina Shayk (37). Das Model zählt ebenfalls zu den Coachella-Besuchern.

Aktuell möchte sich Leonardo offenbar nicht auf eine Frau festlegen. In den vergangenen Monaten hatte der US-Amerikaner schon so manche Bekanntheit gedatet. Dazu zählte unter anderem Gigi Hadid (27). Auch mit der Moderation von UK-Love Island Maya Jama (28) soll er angebandelt haben.

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Irina Shayk im November 2021

Anzeige

Getty Images Maya Jama im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de