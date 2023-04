Entbindet Anna Maria Damm natürlich oder per Kaiserschnitt?

Anna Maria Damms (27) Familie wird bald größer! Die Influencerin und ihr Partner Julian Gutjahr (26) sind bereits Eltern einer vierjährigen Tochter. Die kleine Eliana bekommt aber schon demnächst eine Schwester. Das Mädchen wird den Namen Kaia tragen und in den kommenden Wochen das Licht der Welt erblicken. Bei Eliana hatte Anna einen Kaiserschnitt – für welche Art von Geburt hat sie sich dieses Mal entschieden?

In einem aktuellen Youtube-Video erzählt die 26-Jährige, dass ihre Tochter theoretisch auf natürliche Weise geboren werden könnte: "Mein Kaiserschnitt war ja schon eine Weile her und es ist auch alles gut verheilt und zugewachsen." Das Risiko für einen Gebärmutterriss sei aber trotzdem da. Deshalb habe sie sich gegen eine vaginale Geburt entschieden: "Dieses Mal haben wir einen Kaiserschnitt planen lassen", erklärt sie. Trotzdem könne sie sich auch noch am Entbindungstag spontan für eine natürliche Geburt entscheiden: "Stand jetzt könnte ich mir das zwar nicht vorstellen, aber ich habe immer die Option."

Allzu lange muss sich Anna auch nicht mehr gedulden – der Geburtstermin ist noch in diesem Monat. Die Vorbereitungen der Schwangeren laufen auch schon auf Hochtouren. "Habe dieses Mal deutlich weniger gepackt als beim ersten Mal", schilderte sie vor wenigen Tagen im Netz, als sie ihren Koffer für das Krankenhaus vorbereitete.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im März 2023

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, Julian Gutjahr und ihre Tochter Eliana

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

