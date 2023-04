Kriselt es doch? Auch Britney Spears trägt den Ehering nicht

Was ist zurzeit bei Britney Spears (41) und ihrem Ehemann Sam Asghari (29) los? Im vergangenen Jahr gaben sich die beiden in einer romantischen Zeremonie vor Familie und Freunden das Jawort. Danach teilte das Paar immer wieder verliebten Couple-Content. Doch seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass es bei den zweien kriseln soll. Unter anderem wurde Sam schon öfters ohne Ehering gesehen. Und Britney legte ihren Ring wohl auch ab...

In einem aktuellen Video auf Instagram tanzt die Blondine ausgelassen in einem pinken Kleid und schreibt dazu: "Schön in Pink heute". So weit, so unspannend. Doch beim genaueren Betrachten dürfte Fans auffallen, dass sie weder an der einen noch an der anderen Hand einen Ring trägt. Ist das etwa ein Zeichen dafür, dass bei Brit und Sam der Haussegen schief hängt? Bisher äußert sich die Musikerin zu den Spekulationen nicht.

Vor Kurzem erklärte zumindest Gatte Sam, warum er öfter mal ohne Ehering gesichtet wurde. Angeblich musste er das Schmuckstück zuletzt ablegen, weil er für Dreharbeiten eingespannt war. Zudem beteuerte sein Pressesprecher in einem Statement gegenüber Page Six, dass er und die "Gimme More"-Interpretin keine Eheprobleme hätten.

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears im April 2023

Getty Images Sam Asghari, Februar 2023

