Neues Standbein: Hailey Bieber startet mit Kochvideos durch

Hailey Bieber (26) schwingt wohl gerne mal den Kochlöffel! Die Ehefrau von Popstar Justin Bieber (29) ist seit Jahren nicht mehr von den Laufstegen der Welt wegzudenken. Das Supermodel posierte schon für zahlreiche Kampagnen von den größten Designern. Im vergangenen Jahr gründete sie außerdem ihre eigene Firma für Kosmetikprodukte. Haileys Interessen sind offenbar ziemlich breit gefächert – nun kocht sie auch vor der Kamera!

Vor wenigen Tagen teilte die 26-Jährige auf ihrem YouTube-Kanal das erste Video ihrer "What's In My Kitchen?"-Reihe, die von der amerikanischen Kochtopf-Firma HexClad gesponsort wird. Ihr allererstes Gericht war ein echter US-Klassiker: Hailey zeigte ihr Lieblingsrezept für knusprige Chickenwings! Laut Medienberichten will sie ihren Fans in den kommenden Wochen in insgesamt sechs Episoden präsentieren, was sie in der Küche zaubern kann.

Die kleine Kochshow scheint ein Spin-off ihrer "Who's In My Bathroom"-Reihe zu sein. Im Rahmen des Formats hatte sie schon viele berühmte Gäste in ihrem Badezimmer begrüßt und über das ein oder andere Geheimnis geplaudert. So auch mit Maddie Ziegler (20), die ihr im vergangenen Jahr über ihr Leben als Tänzerin und von ihrer Kindheit in der Show "Dance Moms" berichtet hatte.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Dezember 2022

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

Getty Images Hailey Bieber, Model

