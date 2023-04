Vergeben: Lewis Capaldi gibt Einblick in neue Beziehung!

Er ist glücklich vergeben! Lewis Capaldi (26) machte bisher hauptsächlich als Musiker und mit seiner Offenheit über seiner Tourette-Erkrankung auf sich aufmerksam. Im Rahmen einer Afterparty der diesjährigen Brit Awards wurde der Sänger jedoch knutschend mit dem Model Ellie MacDowall gesehen – seitdem ist auch sein Liebesleben im Fokus vieler Schlagzeilen. Tatsächlich ist die Schottin die neue Freundin des "Before You Go"-Interpreten. Lewis gibt nun sogar einen Einblick in deren Beziehung!

Gegenüber BBC Radio 2 verrät der 26-Jährige: "Ich habe eine Freundin und es läuft so richtig gut. Ich bin so glücklich – sie ist eine liebenswerte Lady und ich habe das Gefühl, wir haben etwas ganz Besonderes." Zuvor plauderte ein Insider im Februar dieses Jahres aus, dass Lewis tatsächlich schon seit einiger Zeit mit Ellie zusammen sei. "Obwohl beide normalerweise sehr zurückhaltend sind, konnte Lewis auf der Brit-Awards-Afterparty nicht die Finger von ihr lassen", berichtete die geheime Quelle weiter.

Der neue Song des Musikers mit dem Titel "Wish You The Best" handelt aber wohl nicht von Ellie: In diesem thematisiert er über eine ehemalige Partnerin hinwegzukommen. Der "Grace"-Interpret witzelt diesbezüglich, dass er eben eine Tendenz dazu habe, eher Songs über traurige Situationen zu schreiben. Er meint ironisch: "'Wish You The Best' ist ein wirklich fröhlicher Song für den Sommer."

Getty Images Lewis Capaldi, Musiker

Instagram / elliemacdowall Ellie MacDowall, Model

Getty Images Lewis Capaldi im Jahr 2022

