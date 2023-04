Bad Bunny äußert sich erstmals zum Diss gegen Harry Styles

Er vertrat wohl nicht diese Meinung! Bad Bunny (29) rockte am Wochenende als einer der Headliner das Coachella-Festival in Palm Springs. Während seines Auftrittes disste er aber augenscheinlich Harry Styles (29) mit einem Tweet, der eingeblendet wurde. Viele Fans fanden diesen Move nicht so cool – und der Rapper offenbar auch nicht: Bad Bunny distanziert sich nun von dem angeblichen Seitenhieb gegen Harry!

Benito Antonio Martínez Ocasio, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, lässt nun gegenüber Rolling Stone verlauten, dass er die Message dieses Tweets nicht gutheiße. Mehr wollte der puerto-ricanische Musiker dazu aber auch nicht sagen. Angeblich hat der 29-Jährige dieser Show-Inszenierung im Vorfeld auch nicht zugestimmt – er wollte Harry damit niemals beleidigen. Das Unternehmen, das für den visuellen Inhalt der Show verantwortlich war, übernimmt die gesamte Schuld.

Doch um was genau ging es da in dieser Twitter-Nachricht, die eingeblendet wurde? "Benito könnte 'As It Was' bringen, aber Harry könnte nie 'El Apagon' bringen", hieß es in dem Tweet. Für die Fans war das allerdings ein unverständlicher Diss, da der Rapper den Briten 2022 bei seinem Coachella-Auftritt unterstützt hatte.

Getty Images Bad Bunny beim Coachella 2023

Getty Images Harry Styles im September 2022

Getty Images Bad Bunny, Rapper

