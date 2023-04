Das macht "Let's Dance" für Profitänzer Christian Polanc aus

Christian Polanc (44) scheint einen Aspekt von Let's Dance besonders zu lieben! Der Profitänzer ist schon seit 2007 in der beliebten Show dabei und konnte mit zwei von seinen berühmten Promi-Tanzpartnerinnen bereits den Sieg ertanzen: mit der Schauspielerin Susan Sideropoulos (42) und der Sängerin Maite Kelly (43). Mit wem er tanzt, kann er sich aber nie aussuchen – und genau das liebt Christian an der Show, wie er Promiflash offenbart!

Im Interview mit Promiflash verrät Christian, dass es gerade das ist, was er an "Let's Dance" so liebt. Er denke auch nie darüber nach, mit wem er tanzen könnte, da die Tänzer es eh nicht in der Hand haben. "[...] Ich finde es immer so superspannend, wenn man dann jemanden bekommt, auch wenn man mit demjenigen vorher gar nicht gerechnet hat oder den man vorher vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hatte und dann daraus etwas machen kann", erklärt der Sportler.

Das sei für ihn fast das Wichtigste an der Sendung: "Das ist für mich eigentlich 'Let's Dance'. Dass ich mir nicht jemanden aussuchen kann, wo ich weiß, ja, das passt schon, sondern dass man mit jemandem hier tanzen kann und dann versucht, das Beste daraus zu machen", führt Christian aus.

