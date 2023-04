Nach geplatztem "Höhle der Löwen"-Deal: Start-Up insolvent

Der Traum von einem erfolgreichen Unternehmen ist für dieses Start-Up geplatzt! In der gestrigen Folge von Die Höhle der Löwen stellte das Start-Up "Tinus" ein Kopfkissen für Menschen vor, die an Tinnitus leiden. Das Kissen gibt Klänge von sich, welche Tinnitus-Patienten beim Einschlafen helfen sollen. Zwei Investoren gaben sich begeistert und boten einen Deal an. Doch der Deal platzte direkt nach der Show und das Unternehmen meldete Insolvenz an.

Bereits im Frühjahr 2022 war der Auftritt des Start-Ups "Tinus" bei "Die Höhle der Löwen" aufgezeichnet worden. Im September 2022 meldete das Unternehmen schon Insolvenz an, wie es aus einer öffentlichen Bekanntmachung des Amtsgerichts München hervorgeht. Dabei waren Ralf Dümmel (56) und Carsten Maschmeyer (63) eigentlich sehr interessiert an dem Start-Up gewesen und hatten einen anscheinend passenden Deal angeboten: Die beiden Löwen und das Gründer-Duo hatten sich auf 20 Prozent und eine zweiprozentige Umsatzbeteiligung geeinigt, geknüpft an bestimmte Bedingungen.

Nach der Sendung soll sich eine Altgesellschafterin bei dem Deal allerdings quergestellt haben, wie die BZ Berlin berichtet. Sie soll mit der ausgehandelten Kondition nicht einverstanden gewesen sein. Carsten ist sich dennoch sicher, dass der Deal Erfolg gehabt hätte. "Ralf und ich hätten 'Tinus' mit unserer unternehmerischen Erfahrung, unserer Vertriebs-Power und einem großartigen Netzwerk auf ein ganz neues Level heben können", äußert der Investor sich.

Anzeige

RTL Die Investoren aus "Die Höhle der Löwen" in Staffel 13

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de