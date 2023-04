Wegen Meme-Aussage: Hetzte Jennifer Garner etwa gegen J.Lo?

Wollte Jennifer Garner (51) Jennifer Lopez (53) etwa eine Botschaft senden? Vor einigen Tagen erklärte die Schauspielerin, dass sie keine Nachrichten über sich oder ihre Liebsten lesen wolle. Sie könne es schlicht nicht ertragen, wenn jemand, der ihr am Herzen liege, in ein Meme verwandelt werde. Das traf zuletzt vor allem auf ihren Ex Ben Affleck (50) zu. Und dessen Frau J.Lo nimmt diese Aussage offenbar sehr persönlich.

"Es ist Jennifers Art zu sagen, dass Ben miserabel aussieht und alle seine Auftritte in der Öffentlichkeit lahm sind. Wie könnte J.Lo das nicht persönlich nehmen?", meint eine Quelle zu Radar Online. Die Sängerin soll nun ein wenig zwiegespalten sein, wie sie mit der Aussage umgehen wird. Der Insider ist sicher, dass sie der Ex-Frau ihres Mannes wohl am liebsten die Meinung sagen wolle, aber schlau genug sei, keinen öffentlichen Streit anzufangen: "Also wird es an Ben liegen, den Schiedsrichter zu spielen."

Eigentlich schien das Verhältnis des Ex-Paares in Ordnung zu sein. Als Ben und seine J.Lo vergangenes Jahr vor den Traualtar getreten waren, soll Jennifer damit absolut einverstanden gewesen sein. "Sie freuen sich darauf und Jennifer geht es mehr als gut damit", hatte ein Insider Life & Style erklärt. Ihr sei es vor allem wichtig, dass ihre Kinder ein gutes Verhältnis zu dem Popstar und den Stiefgeschwistern haben.

