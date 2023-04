Jennifer Garner vermeidet News über sie oder Ex Ben Affleck

Jennifer Garner (50) kann es wohl nicht mehr hören! Bis 2018 war die Schauspielerin mit Ben Affleck (50) verheiratet, mit dem sie auch drei gemeinsame Kinder hat. Nach der Trennung von der "30 über Nacht"-Darstellerin kam der gebürtige Kalifornier wieder mit seiner früheren Flamme Jennifer Lopez (53) zusammen. Dadurch wurde allerdings das mediale Interesse um die dreifache Mama und ihren Verflossenen nicht weniger. Jennifer ist es jedoch leid, etwas über sie oder Ben in der Presse zu lesen!

"Ich versuche wirklich alles, um keinen von uns in der Presse zu sehen", gibt die 50-Jährige im Interview mit Stellar Magazine zu. Auch nette Nachrichten wolle sie nicht lesen, denn das gebe ihr kein gutes Gefühl. "Ich versuche einfach zu vergessen, dass ich da draußen einen Namen habe. Das Gleiche gilt für diejenigen, die ich liebe. Ich muss nicht sehen, wie meine Familie in ein Meme verwandelt wird", führt sie aus. Denn insbesondere Ben wurde in der Vergangenheit aufgrund seiner unglücklich aussehenden Miene häufig Opfer von Memes.

Dass der "Gone Girl"-Star nicht bloß missgelaunt schauen kann, bewies er bereits vor wenigen Tagen in Gesellschaft seiner Stieftochter Emme (15). Bei einem Bummel durch Santa Monica wurden die beiden gut gelaunt miteinander abgelichtet. Auf den Fotos ist zu sehen, dass sie wohl richtig Spaß haben: In einer Unterhaltung lachte Emme herzlich und brachte auch den sonst eher reservierten "Justice League"-Darsteller zum Schmunzeln.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere von "Air"

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner bei der Vanity Fair Oscar Party 2014

ActionPress Ben Affleck und seine Stieftochter Emme

