Nach zwölf Jahren: Zac Efron folgt Vanessa Hudgens wieder

Nähern sie sich etwa wieder an? Zac Efron (35) und Vanessa Hudgens (34) waren das absolute Teenie-Traumpaar: Fünf Jahre gingen die Schauspieler während der Erfolgswelle von High School Musical gemeinsam durchs Leben. Das ausschweifende Partyleben des Baywatch-Darstellers habe schließlich dazu geführt, dass sich das Paar 2010 trennte. Für viele nostalgische Fans sind Vanessa und Zac aber auch heute noch ein Traumpaar. Zwölf Jahre nach der Trennung folgt Zac Vanessa nun wieder!

Nach über zwölf Jahren hat der "The Lucky One"-Star am Montag wohl beschlossen, seiner Ex-Freundin Vanessa wieder auf Instagram zu folgen. Somit gehört die Brünette der Glücksliste der 277 Accounts an, denen ihr Ex folgt. Zac allerdings gehört aktuell noch nicht zu den 1.772 abonnierten Profilen, die den "Prinzessinnentausch"-Liebling zu interessieren scheinen.

Auf ein Liebescomeback des ehemaligen Pärchens dürfen die Fans wohl nicht hoffen, da Vanessa nun glücklich verlobt ist. Seit rund drei Jahren ist die Schauspielerin mit dem Baseballspieler Cole Tucker (26) zusammen. Bei ihm habe die Schönheit direkt gewusst, dass es der Richtige für sie sei.

Getty Images Vanessa Hudgens und Zac Efron, 2010

Getty Images Vanessa Hudgens und Zac Efron bei einem Basketballspiel 2009

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens im Februar 2022 in Santa Monica

