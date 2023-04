Anne Wünsches Abtreibung: Jenefer Riili unterstützt sie!

Sie bekommt prominenten Support! Erst vor einigen Tagen überraschte Anne Wünsche (31) ihre Community mit einer ziemlichen Knaller-Nachricht: Sie ist wieder schwanger, möchte das Kind aber nicht behalten. Mittlerweile ist der Tag der Abtreibung gekommen und die ehemalige Laiendarstellerin ließ den Schwangerschaftsabbruch über sich ergehen. Keine leichte Zeit in der Anne vor allem jetzt von Jenefer Riili Mut zugesprochen bekommt!

Via Instagram meldete sich die 31-Jährige zum Abbruch. Neben etlichen Fan-Kommentaren sprach aber vor allem Jenni der dreifachen Mama gut zu. "Du bist eine Stimme für ganz viele Frauen. Dein Körper, deine Entscheidungen", schrieb die Ex-Freundin von Matthias Höhn (27) zu Annes Beitrag. Ganz offensichtlich steht die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihrer ehemaligen Kollegin bei.

Doch nicht alle Follower können Jennis Support nachvollziehen. "Blödsinn! Null Verständnis für so was! Was für eine Stimme? So ein Quatsch!" oder "Alles schön und gut, aber dieses Thema ausschlachten, um Geld zu machen, braucht keiner", kommentieren unter anderem zwei Follower im Netz.

Anne Wünsche im April 2023

Jenefer Riili, Influencerin

Anne Wünsche und ihr Sohn

