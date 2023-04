Nach Krisengerüchten: Marc Terenzi und Verena Kerth strahlen

Lächeln Verena Kerth (41) und Marc Terenzi (44) all ihre Sorgen weg? Das verlobte Paar machte in den letzten Tagen so einige Schlagzeilen – unter anderem soll es in der Beziehung wohl kriseln. Schwere Anschuldigungen gegen den Sänger sorgten in letzter Zeit wohl ebenfalls nicht für eine besonders romantische Stimmung. Zuletzt brach die Radiomoderatorin sogar bei einer Veranstaltung aufgrund zu großer Belastung zusammen! Von diesen Problemen sieht man auf dem neuesten Schnappschuss des Paares allerdings nichts mehr – Verena und Marc strahlen nämlich glücklich am Strand!

Auf Instagram zeigen sich die beiden ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer nun überglücklich – die Strapazen der vergangenen Tage sucht man dabei auf dem Schnappschuss vergeblich. Marc und Verena strahlen happy am Strand von Mallorca! Die Blondine teilt aber auch noch weitere Bilder von ihrem Trip auf die sonnige Insel. Auch ein Knutschfoto mit ihrem Liebsten ist dabei.

Hinter den Kulissen sieht es bei dem Paar derzeit jedoch wohl etwas anders aus – schließlich wird ihre Beziehung auf eine harte Belastungsprobe gestellt. Die Negativschlagzeilen um das ehemalige TEAM 5ÜNF-Mitglied häufen sich nämlich. Laut Bild soll Marc die 15-jährige Tochter seiner Ex-Freundin sexuell belästigt haben.

ActionPress Marc Terenzi und Verena Kerth

Instagram / verenakerth Verena Kerth, Moderatorin

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2022

