Nach Kollaps: Verena Kerth redet von großer Belastungsprobe

Verena Kerth (41) scheint eine schwere Zeit durchzumachen. Die Moderatorin hatte sich nach ihrer Teilnahme am Dschungelcamp mit Marc Terenzi (44) verlobt. Doch Negativschlagzeilen und Anschuldigungen gegen den Sänger sorgten in letzter Zeit wohl nicht für eine besonders romantische Stimmung. Der gemeinsame Aufenthalt auf Mallorca schien zur Achterbahn der Gefühle zu werden – in einem Moment soll es Zoff gegeben haben, dann wurden die Turteltauben wieder knutschend gesichtet. Doch war das alles wohl etwas zu viel für die TV-Bekanntheit: Bei einer Veranstaltung brach sie zusammen und musste die Moderation aussetzen. Nun spricht Verena über ihren Zusammenbruch!

Gestern Abend erschien die Powerfrau bei einem Event, wo sie über den Kollaps auf der Insel sprach: "Kann man nachvollziehen, oder? Wenn man die Berichterstattung der letzten Tage so verfolgt, ist das nur menschlich." Man habe ihr angesehen, wie schwer ihr der Auftritt fiel, berichtet RTL. Sie war nicht mit ihrem Verlobten an ihrer Seite erschienen, sondern habe eine Freundin als Begleitung gewählt. "Ich glaube, man kann sich vorstellen, dass es momentan 'ne große Belastungsprobe ist", äußert sie sich zu ihrem derzeitigen Zustand. Das Interview habe sie nach kurzer Zeit abgebrochen.

Ihre Fans sind weiterhin besorgt um die Blondine. Der Sänger soll ihr gegenüber sogar handgreiflich geworden sein. Vor wenigen Tagen soll das Paar sich auf der Terrasse eines Beachclubs auf Mallorca gestritten haben: Beide hätten wild gestikuliert, immer wieder hätte einer den Tisch verlassen, sei aber wieder zurückgekommen. Schließlich seien Tränen über Verenas Wangen gekullert, die sie mit einem Taschentuch trocknete.

ActionPress Marc Terenzi und Verena Kerth

Instagram / verenakerth Marc Terenzi und Verena Kerth im Jahr 2023

Getty Images Verena Kerth bei einer Weihnachtsfeier in München, 2022

