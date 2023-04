Rotes Blumenmeer: Königin Máxima begeistert mit ihrem Outfit

Königin Máxima (51) sticht in der Menge heraus. Die niederländische Monarchin lehnte sich mit ihrem Outfit vor wenigen Tagen wohl etwas zu weit aus dem Fenster: Sie trug zu einer Designmesse in Mailand einen löchrigen Trenchcoat, was bei den Fans überhaupt nicht gut anzukommen schien. Nun wirkt es so, als würde sich die Frau von König Willem-Alexander (55) darum bemühen, den Ruf ihres Modegeschmacks wiederherzustellen: Máxima begeisterte jetzt ihre Fans in einem geblümten, roten Kleid!

Die gebürtige Argentinierin zeigte sich zum Konzert des Königstags in Rotterdam stylish: Sie schmiss sich für ihren Red-Carpet-Auftritt in ein auffälliges, knöchellanges, rotes Kleid mit einem dunklen Blumenmuster. Die Stufen ab der Taille verliehen der Robe ihren Charme und auch der schwarze Gürtel sowie ein dünner Schal über ihrer Schulter peppten den Look auf. In diesem Outfit strahlte die Königin neben ihrem Mann, der sich für einen dunkelblauen Anzug, ein weißes Hemd und eine lilafarbene Krawatte entschieden hatte.

Die Farbe Rot scheint Máxima wohl gut an sich zu gefallen: Auch zum Staatsbankett vor wenigen Wochen hatte die Königin in einem knallroten Abendkleid eine gute Figur gemacht. Die Robe hatte perfekt zu der Schärpe mit den Orden gepasst, die sie und ihr Mann quer über ihre Brust getragen haben.

Anzeige

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Máxima in Rotterdam im April 2023

Anzeige

Getty Images König Willem-Alexander und seine Frau Königin Máxima

Anzeige

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Máxima

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de