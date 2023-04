Erfuhr Drake Bell durch die Medien von Scheidungsplänen?

Hat Drake Bells (36) Frau ihm etwa nichts von der Scheidung gesagt? Im Leben des Schauspielers scheint derzeit keine Ruhe einzukehren. Vor ein paar Wochen wurde er erst vermisst gemeldet, bis er kurz darauf wieder auftauchte. Danach kam es dann noch dicker: Seine Frau Janet soll die Scheidung eingereicht haben. Und nun behauptet Drake, dass er von den Scheidungsplänen seiner nunmehr Ex-Frau erst durch die Presse erfahren habe!

Das deutet er zumindest bei Twitter an. "Ich habe durch TMZ herausgefunden, dass meine Frau sich scheiden lassen will", schreibt Drake. Untendrunter setzt er noch einen Link zu seinem neuen Musikvideo und fordert seine Fans auf, in den neuen Song "Going Away" reinzuhören. Ob er seiner Janet wegen der Scheidung einen Vorwurf macht, deutet er nicht an. Dafür scheint der "Drake & Josh"-Star aber das Lied nicht willkürlich ausgesucht zu haben. Im Text singt er nämlich davon, wegzugehen und alles hinter sich zu lassen.

Ob und wann die Scheidung von Drake und Janet durch sein wird, ist noch nicht klar. Allerdings hatte TMZ wohl bereits Einblicke in die Gerichtsdokumente erhalten und darin sollen auch die Forderungen und Gründe festgehalten sein. Demnach wolle Janet die Ehe wegen "unüberbrückbarer Differenzen" beenden. Außerdem wolle sie das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Wyatt, wenn auch mit einem Besuchsrecht.

Instagram / drakebell Drake Bell (r.) mit seiner Frau und seinem Sohn im Disneyland, 2022

Getty Images Drake Bell im März 2019

CelebCandidly / MEGA Drake Bell mit einer Unbekannten im Disneyland

