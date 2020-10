Shannen Doherty (49) feierte ihren Jahrestag! Die Schauspielerin sorgte in letzter Zeit leider eher für traurige Schlagzeilen. Denn im vergangenen Februar verkündete sie: Ihr Brustkrebs ist zurück – und zwar im Endstadium. Jetzt hat der einstige Charmed-Star allerdings einen Grund zur Freude: Er und sein Mann Kurt Iswarienko sind seit neun Jahren verheiratet! Anlässlich ihres Hochzeitstages widmete die US-Amerikanerin ihrem Göttergatten nun rührende Worte.

Am 15. Oktober 2011 gaben sich Shannen und Kurt während einer romantischen Zeremonie in Malibu das Jawort. An diesen besonderen Tag erinnert sich die Beverly Hills, 90210-Darstellerin jetzt mit einem süßen Instagram-Post zurück. Zu einem Selfie von sich und dem Fotografen bei einem Reitausflug schrieb der Serienstar: "Du wirst immer mein Cowboy sein. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum."

Und wie verbrachte das Paar seinen Hochzeitstag? Wie in Shannens Instagram-Stories zu sehen ist, zauberte ihre bessere Hälfte ihr Lieblingsgericht für sie: Pasta mit frischem Schnittlauch und einer Käsesoße! Dazu servierte der Künstler außerdem noch leckere gefüllte Kürbisblüten.

Shannen Doherty und Kurtis Iswarienko im Oktober 2020

Shannen Doherty bei den American Humane Hero Dog Awards in Beverly Hills im Oktober 2019

Shannen Doherty mit ihrem Mann Kurt im Jahr 2019

