Baby Nola, Job und Co.: Wie wuppt Farina Opoku ihren Alltag?

Wie teilt sie sich ihre Aufgaben ein? Seit Jahren ist Farina Opoku, vor allem bekannt als Novalanalove (32), eine der bekanntesten deutschen Influencerinnen. Vor rund acht Monaten kam ihre Tochter Nola zur Welt, welche ihren Alltag wohl auf den Kopf gestellt haben dürfte. Trotzdem scheint die Unternehmerin Job, Mama-Dasein und Co. zu wuppen. Nun erzählt Farina ehrlich, wie sie das schafft!

In ihrer Instagram-Story erklärt sie, dass Nola die meiste Zeit bei ihr sei: "Ich nutze die Zeit, in der sie sich etwas selbst beschäftigt oder schläft." Das sei aber auch der Grund, warum Farina sich seit einiger Zeit weniger bei ihren Followern melde. "Ich versuche mir Tag für Tag einfach nicht zu viel vorzunehmen. Sowohl mein persönlicher als auch mein Arbeitskalender sind nie so überladen, wie es früher mal war", führt sie aus.

Zudem bekomme sie ab und zu Hilfe. "Zu Hause habe ich ein Mal die Woche Unterstützung von einer Haushaltshilfe und meine Mama hilft mir auch, wann immer ich sie brauche", gibt Farina zu. Auch der Papa von Nola, DJ Jeezy, helfe trotz der Trennung mit der Kleinen.

Instagram / novalanalove Novalanalove mit ihrer Tochter Nola Kiana

Instagram / novalanalove Novalanalove mit ihrer Tochter Nola im Oktober 2022

Instagram / novalanalove DJ Jeezy, Novalanlove und ihre Tochter Nola Kiana im November 2022

