Ganz natürlich: Kourtney Kardashian steht zu ihren Falten!

Kourtney Kardashian (44) zeigt ihr wahres Ich! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und ihre Schwestern sind berühmt für ihre makellosen Schnappschüsse, die aber auch gerne mal mit lustigen Photoshop-Fails auffallen. An ihrem 44. Geburtstag hatte die dreifache Mutter wohl keine Lust darauf und zeigte sich ganz ohne Filter. Komplett ungeschminkt strahlte sie in die Kamera, auch einige Fältchen waren zu sehen – und diesen Look feiern Kourtneys Fans total!

In ihrer Instagram-Story teilt die Beauty nun einige Momente ihres Ehrentags. Auch ein Video von ihrem Geburtstagsgeschenk von Ehemann Travis Barker (47) ist dabei: Er überraschte sie mit einer Mariachi-Band. Ganz begeistert schaut sie den Musikern zu und lächelt unbeschwert dabei in die Kamera. Dass sie ihre Fältchen so unbearbeitet zeigt, scheint einige ihrer Follower sehr zu freuen. "Das sind Falten vom Glück! Und die sind schön" und "Es ist einfach erfrischend, eine Kardashian zu sehen, die ihre Falten nicht retuschiert", freuen sich zwei User im Netz.

Die kleine Show der mexikanischen Band war aber nicht die einzige Überraschung, die Kourtney von ihrem Travis bekam: Er widmete ihr auch einen süßen Instagram-Post. "Meine Seelenverwandte. Ich bin so dankbar, dass du heute geboren wurdest. Du verdienst alles, was dein Herz begehrt. Nichts macht mich glücklicher, als dich lächeln zu sehen", schrieb er total verliebt unter einige Pärchenfotos.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im März 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im April 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

