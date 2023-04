Ein Paar? Yasin Mohamed und Christina feiern in München

Die Indizien verdichten sich! Schon seit einigen Wochen verbringen Christina Dimitriou (31) und Yasin Mohamed (31) immer mehr Zeit miteinander. So waren die Realitystars schon zusammen in Dortmund unterwegs oder machten München unsicher. Auch händchenhaltend wurden sie schon gesehen! Bislang bestätigte aber weder die Temptation Island-Bekanntheit noch der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer eine mögliche Liaison. Nun waren Christina und Yasin erneut zusammen in München feiern!

Auf Instagram teilten die beiden Eindrücke von ihrem Abend. Christina und Yasin besuchten zusammen das Münchner Frühlingsfest und genossen die Zeit in vollen Zügen. Begeistert filmte der TV-Star die Beauty etwa, wie sie das erste Mal Käsespätzle isst und später singen die beiden auch gemeinsam. Noch immer müssen ihre Fans aber vergeblich darauf warten, dass die beiden aufklären, ob sie nur Freunde sind oder ob da mehr läuft.

Vor wenigen Tagen beobachtete ein aufmerksamer Promiflash-Leser die beiden schon in Dortmund. Dabei wirkten Christina und Yasin supervertraut und hielten sogar Händchen. Laut der Quelle haben sich die zwei auch geküsst.

Instagram / yasin__11_ Gina-Lisa Lohfink, Yasin Mohamed und Christina Dimitriou

Instagram / https://www.instagram.com/christinadimitriou_official/ Christina Dimitriou und Yasin Mohamed

privat Yasin Mohamed und Christina Dimitriou in Dortmund

