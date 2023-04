Erster Familientrip: Molly-Mae mit Bambi und Tommy in Dubai

Sie genießen ihre Zeit zu dritt! Molly-Mae Hague (23) und ihr Partner Tommy Fury sind seit wenigen Monaten Eltern: Ende Januar erblickte ihr Töchterchen Bambi das Licht der Welt. Die britische Influencerin könnte wohl nicht stolzer auf ihren kleinen Schatz sein und zeigt dies auch nur allzu gerne mit süßen Schnappschüssen im Netz. Rund vier Monate nach der Geburt gönnen sich Molly-Mae und Tommy nun ihren ersten Urlaub mit ihrem Baby!

Ihre rund 7,5 Millionen Instagram-Fans lässt die 23-Jährige nun an ihrer Reise teilhaben und postet einige Fotos und Videos ihres Trips. Auf einem Clip hält Papa Tommy seine Tochter ganz stolz im Arm und gibt ihr einen sanften Kuss auf ihr Köpfchen, während sie vor dem Luxushotel Burj Al Arab in Dubai am Strand entspannen. Auch ein putziges Familienfoto teilt die Neu-Mama: Darauf sitzt die kleine Bambi auf dem Schoß ihrer Mutter und hat dabei eine weiße Mini-Sonnenbrille auf.

Erst vor wenigen Tagen war Molly-Mae auch das erste Mal seit der Entbindung ohne ihre Tochter auf einem Geschäftstrip für die Modemarke PrettyLittleThing in Frankreich. Das schien ihr auch nicht so leicht gefallen zu sein. "Bis bald, Mama-Mädchen", verabschiedete sie sich ganz wehmütig und teilte dazu ein süßes Foto ihrer Kleinen.

Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und seine Tochter Bambi im April 2023

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im April 2023

Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de