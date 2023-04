Vor fünf Jahren: So lernten sich Heidi Klum und Tom kennen

Heidi Klum (49) rückt endlich mit der Sprache heraus. Die Germany's next Topmodel-Jurorin und Tom Kaulitz (33) machten vor fünf Jahren ihre Beziehung öffentlich. Seitdem hat sich einiges bei den beiden getan: Sie gaben sich 2019 das Jawort und leben mittlerweile gemeinsam in Los Angeles. Aber wie haben sie sich eigentlich kennengelernt? "Ich habe Tom bei einer Geburtstagsfeier kennengelernt und das war im Hotel Chateau Marmont hier in Los Angeles", verriet das Model in ihrer Instagram-Story. Dort waren die Beauty und der Tokio Hotel-Star zu Michael Michalskys (56) Party eingeladen.

